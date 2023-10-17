Замглавы представительства МВД РФ нашли мертвым в Ереване

Заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев скончался сегодня на своем рабочем месте в Ереване. Об этом со ссылкой на представительство пишет Sputnik Армения.

По данным издания, звонок в скорую помощь поступил в 9:40 по местному времени. Однако прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть 37-летнего Вячеслава Пономарева.

По факту инцидента, согласно установленной процедуре, возбуждено уголовное производство по признакам убийства. Однако причина смерти будет известна после проведения медэкспертизы.

Представительство МВД России в Армении является уполномоченным органом за рубежом по предоставлению услуг по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Представительством осуществляется также консультирование граждан Республики Армения, иных иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам трудовой миграции и переселения в Российскую Федерацию, отмечается на сайте ведомства.

Ранее Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. Необходимость этого объяснили тем, что Ереван сможет поднять в МУС «вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении и ее населения». 14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации.