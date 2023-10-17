Полиция проверит статью Суркова на соблюдение российского законодательства

Полиция Москвы проводит проверку статьи бывшего помощника президента России Владислава Суркова на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным агентства, заявление с просьбой проверить государственного советника поступило после публикации его статьи «Рождение Севера». Какие именно положения вызвали недовольство заявителя, неизвестно.

После проверки сотрудниками правоохранительных органов будет вынесено решение о наличии или отсутствии состава преступления.