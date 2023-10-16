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В Белгородской области сбили три БПЛА самолетного типа

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Дроны уничтожены в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле. Мэр Курска Игорь Куцак в понедельник сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников. В ночь на воскресенье над городом работала система противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН». 

Гладков: ПВО сбила три БПЛА в Белгородской области, пострадавших нет
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