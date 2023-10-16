Гладков: ПВО сбила три БПЛА в Белгородской области, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Дроны уничтожены в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле. Мэр Курска Игорь Куцак в понедельник сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников. В ночь на воскресенье над городом работала система противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».