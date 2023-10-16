В Москве задержан заместитель руководителя одного из отделов СК
В Москве задержан заместитель руководителя одного из отделов Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «112». По информации журналистов, речь идет о Евгении Сосине, который работал с делами по Троицкому и Новомосковскому округам столицы.
Замруководителя подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. По данным «112», задержание не связано со служебной деятельностью.
Ранее «112» сообщал, что главу города Новочебоксарск в Чувашии Дмитрия Пулатова задержали за должностные преступления. Его увезли на допрос прямо из администрации, в помещениях администрации прошли оперативные мероприятия. По информации источника канала, претензии к главе города могут быть связаны с нарушениями при реализации госпрограммы «Формирование городской среды».
3 октября стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. По данным Telegram-канала «МК в Дагестане», у следователей возникли вопросы к деятельности чиновника на посту министра спорта Дагестана, который он занимал в период с 2012 по 2021 год. Официального подтверждения данной информации пока нет.