В Москве задержан заместитель руководителя одного из отделов СК

В Москве задержан заместитель руководителя одного из отделов Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «112». По информации журналистов, речь идет о Евгении Сосине, который работал с делами по Троицкому и Новомосковскому округам столицы.

Замруководителя подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. По данным «112», задержание не связано со служебной деятельностью.

Ранее «112» сообщал, что главу города Новочебоксарск в Чувашии Дмитрия Пулатова задержали за должностные преступления. Его увезли на допрос прямо из администрации, в помещениях администрации прошли оперативные мероприятия. По информации источника канала, претензии к главе города могут быть связаны с нарушениями при реализации госпрограммы «Формирование городской среды».