Тело погибшей в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой невозможно эвакуировать из-за сошедшего в горах снега. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев.

По его словам, вертолет с поисковой командой вылетел на место обнаружения тела альпинистки, однако оно оказалось скрыто под покровом снега из-за недавно сошедшей лавины.

— Мощный слой снега не позволил спасателям достать тело. К сожалению, эвакуация тела сейчас невозможна, — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря посольства.

О том, что многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Гималаях, сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма России 14 октября. Тогда спортсменка совершала восхождение еще с двумя альпинистами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.

В воскресенье,15 октября, посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что альпинистка, пропавшая в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири, найдена.