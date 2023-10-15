Художник и поэт Лубнин найден с ножом в сердце в Петербурге

Художник, музыкант и поэт из Санкт-Петербурга Гавриил Лубнин скончался на 55-м году жизни, сообщили его коллеги-художники Александр Флоренский и Владимир Камаев в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Детали смерти они не привели, однако версии СМИ на этот счет расходятся.

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По данным KP.RU, тело Лубнина было обнаружено с воткнутым с сердце ножом, сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. При этом издание отмечает, что в последние годы жизни художник пребывал в депрессии.

Петербургское издание «Фонтанка» в свою очередь пишет, что смерть Лубнина не имеет криминального характера. Источник сообщает, что в момент смерти художника рядом с ним никого не было. Издание также отмечает, что поэт в последнее время тяжело болел. Тело художника уже отдали родным, добавил источник.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Галины Байнякшиной. Артистка скончалась на 84-м году жизни. Байнякшина играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Артистка умерла еще 9 октября из-за продолжительной болезни.