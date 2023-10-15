Тело пермской альпинистки обнаружили в горах Непала
Уроженка Прикамья, чемпионка России, мастер спорта по альпинизму Надежда Оленева погибла при восхождении на Дхаулагири. Тело спортсменки обнаружили с воздуха.
«Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», - рассказал ТАСС главной тренер сборной России Павел Шабалин.
Напомним, информацию об исчезновении Оленевой в горах Непала ранее распространила Федерация альпинизма РФ. Спортсменка находилась в составе группы. Посольство России тогда подтвердило, что женщина считается пропавшей без вести.
Из-за неблагоприятных погодных условий операция по поиску и спасению началась лишь утром 15 октября. Тело альпинистки было замечено с вертолета. Однако ее гибель будет официально подтверждена, лишь когда на место падения прибудет спасательная группа. Мероприятие запланировано на 16 октября.