В Сочи рассказали о состоянии морского порта после уничтожения БПЛА

Морской торговый порт города Сочи работает в штатном режиме, рассказал гендиректор порта Юрий Владимиров. Он добавил, что атака БПЛА не повлияла на график, пишет РИА «Новости».

Минобороны РФ в субботу утром, 14 октября, заявило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря близ побережья Краснодарского края.

Власти Сочи отметили, в свою очередь, что жертв и разрушений при падении сбитых ПВО дронов нет, все городские системы работают штатно.

«Все штатно, без изменений», — пояснил Владимиров в ответ на вопрос корреспондентов о работе порта.