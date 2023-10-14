СК: Летевший из Владивостока самолет вернулся из-за неисправности двигателя
Самолет, который летел из Владивостока в Читу, вернулся в точку отправления из-за неисправности двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК РФ.
Известно, что вынужденную посадку авиалайнера в аэропорту Владивостока совершили из-за поломки левого двигателя, однако точные причины сейчас устанавливаются.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.
"Организована доследственная проверка по статье о нарушении безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - отметили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК РФ.