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СК: Летевший из Владивостока самолет вернулся из-за неисправности двигателя

Самолет, который летел из Владивостока в Читу, вернулся в точку отправления из-за неисправности двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

Летевший из Владивостока самолет вернулся из-за неисправности двигателя
© rg.ru

Известно, что вынужденную посадку авиалайнера в аэропорту Владивостока совершили из-за поломки левого двигателя, однако точные причины сейчас устанавливаются.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.

"Организована доследственная проверка по статье о нарушении безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - отметили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК РФ.