Суд арестовал адвоката Навального

Басманный суд Москвы санкционировал арест адвоката Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Игоря Сергунина по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Сергунину меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

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Заседание об избрании меры пресечения адвокату началось около 19 часов вечера, когда суд официально закрыл двери для посетителей. Почти сразу же представитель Следственного комитета России ходатайствовал о проведении слушания в закрытом режиме. Свою просьбу он мотивировал не только необходимостью сохранения тайны предварительного следствия, но и адвокатской тайны. Сергунин и его адвокат против этого не возражали. Представителей СМИ позвали только на оглашение решения.

Кобзев — действующий адвокат Навального, а Липцев и Сергунин защищали его в прошлом. Двое последних являются членами коллеги адвокатов «Далет», в которой работает адвокат Светлана Давыдова. Она 12 октября пыталась вступить в дело, но ее не допустили к защите Вадима Кобзева, так как ранее она защищала Даниэля Холодного, осужденного вместе с Алексеем Навальным.

Защитник заявила, что ее коллеги вину отрицают и считают, что их преследуют за профессиональную деятельность. «Они совершенно непричастны ни к какого рода преступлениям. Исходя из постановления о проведении обысков, их привлекают к ответственности исключительно за их адвокатскую деятельность, оказание правовой помощи их подзащитному в рамках заключенного соглашения. Естественно, это недопустимо, так не должно быть, это незаконно. Потому что нельзя судить человека за его работу», — заявила Давыдова.

Мосгорсуд 4 августа приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и ряду других обвинений. Второй фигурант дела, технический директор YouTube-проекта Навального Даниэль Холодный, был осужден на восемь лет в колонии. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 сентября признал его законным. Подсудимые вину отрицали.