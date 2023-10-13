Суд в Грозном продлил арест обвиняемому в сожжении Корана Журавелю

Висаитовский районный суд Грозного продлил сегодня на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В мае в Волгограде задержали местного жителя, сжегшего Коран на фоне мечети. Им оказался Никита Журавель. Он признался, что украинские спецслужбы заплатили ему за это 10 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

Журавелю было предъявлено обвинение по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сегодня суд в Грозном начал рассмотрение дела Журавеля.

В ходе заседания адвокат подсудимого Юлия Антонова подала ходатайство об отводе судьи Руслана Дандаева, заявив о его возможной предвзятости из-за религии. Однако в этом ей было отказано, сообщает ТАСС.

В свою очередь Никита Журавель частично признал свою вину и извинился за свой поступок, отметив, что «не знал всей важности этой Книги для мусульман».