В московском мишленовском ресторане случился пожар

Пожар вспыхнул в «мишленовском» ресторане в Москве
Пожар произошел в ресторане Twins Garden в центре Москвы, который получил две звезды Michelin. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По информации канала, в заведении загорелась вытяжка, и было эвакуировано 15 человек.
Пожар удалось ликвидировать.
Ранее в ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре в Москве произошло возгорание, в результате которого пострадал один человек. СМИ писали, что небольшой пожар начался после так называемой вспышки жировых отложений. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Также пожарные тушили огонь в здании, в котором располагаются рестораны «Пушкин» и «Турандот». Ресторан «Пушкин» считается одной из главных гастрономических достопримечательностей Москвы. Среди заметных гостей отмечались Анджелина Джоли, Шер, Уилл Смит, Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху.