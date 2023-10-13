В московском мишленовском ресторане случился пожар

Пожар произошел в ресторане Twins Garden в центре Москвы, который получил две звезды Michelin. Об этом пишет Telegram-канал 112.

© Telegram-канал Twins Garden Restaurant

По информации канала, в заведении загорелась вытяжка, и было эвакуировано 15 человек.

Пожар удалось ликвидировать.

Ранее в ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре в Москве произошло возгорание, в результате которого пострадал один человек. СМИ писали, что небольшой пожар начался после так называемой вспышки жировых отложений. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.