Экс-участнику «Дома-2» Гобозову грозит 10 лет тюрьмы

Бывшему участнику «Дома-2» Александру Гобозову грозит до десяти лет тюрьмы по статье о разбое, он избил в Ставрополье девушку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По словам представителя Гобозова, в последнее время неизвестный через посредницу вымогал у экс-участника «Дома-2» деньги, угрожая здоровью его близких. Гобозов пытался выяснить у переговорщицы контакты вымогателя, но она отказалась их выдавать. Экс-участника «Дома-2» это разозлило и он несколько раз сильно ударил девушку.

В результате инцидента Гобозова арестовали на десять суток. При этом в полицейском участке он продолжил вести себя агрессивно и конфликтовал с правоохранителями.

Сегодня, 12 октября, в отношении Гобозова возбудили уголовное дело по статье о разбое и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края. Ему грозит до десяти лет колонии.