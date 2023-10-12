Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой. Ей вменяют 19 преступлений на сумму в 350 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Спиридоновой предъявили обвинение по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

В прокуратуре заявили, что обвиняемая «путем обмана, под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями» получила от 19 человек более 350 миллионов рублей.

«Однако взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула», - подчеркнули прокуроры.