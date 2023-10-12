Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По словам собеседника агентства, рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика «Общая тревога». Сигналы тревоги также подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Агентство подчеркнуло, что пока не располагает официальным подтверждением информации. Ни один из самолетов пока не изменил курс или высоту полета, все они следуют в аэропорты назначения.