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Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика «Общая тревога». Сигналы тревоги также подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Агентство подчеркнуло, что пока не располагает официальным подтверждением информации. Ни один из самолетов пока не изменил курс или высоту полета, все они следуют в аэропорты назначения.

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Напомним, что в конце августа пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Рейс приступил к снижению и успешно приземлился в аэропорту Волгограда. Позднее выяснилось, что причиной экстренной посадки стал один пассажиров — ему стало плохо на борту.

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