Московский метрополитен назвал причиной инцидента на станции «Печатники» ошибку машиниста
Машинист поезда, который следовал без пассажиров, принял неверное решение об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости (АРС), что стало причиной инцидента на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на начальника Московского метрополитена Виктора Козловского.
«Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» – это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году, он являлся главным ревизором», – говорится в сообщении.
Как уточнили в Дептрансе, в настоящее время машинисту оказывается медицинская помощь, у него перелом ноги.
«Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено», – заключили в пресс-службе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоявший на станции поезд. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в результате аварии на станции «Печатники» пострадали пять человек, они госпитализированы. По его словам, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств инцидента с поездами на станции метро «Печатники».
В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка». Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты. Для перевозки пассажиров назначено более 60 компенсационных автобусов. По сообщению Дептранса, движение в районе станции метро «Печатники» рабочее. На МЦД-2 увеличено количество поездов на участке от Подольска до Москвы. Интервал движения поездов сокращен до пяти-шести минут.