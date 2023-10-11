Машинист поезда, который следовал без пассажиров, принял неверное решение об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости (АРС), что стало причиной инцидента на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на начальника Московского метрополитена Виктора Козловского.

«Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» – это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году, он являлся главным ревизором», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Дептрансе, в настоящее время машинисту оказывается медицинская помощь, у него перелом ноги.

«Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено», – заключили в пресс-службе.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоявший на станции поезд. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в результате аварии на станции «Печатники» пострадали пять человек, они госпитализированы. По его словам, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств инцидента с поездами на станции метро «Печатники».