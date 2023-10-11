Обвиняемый в злоупотреблениях глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю госпитализирован

Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на его арест. Ранее при избрании меры пресечения защиты Волынкина заявляла о наличии у него тяжёлого заболевания.

Согласно материалам дела, ГУ МЧС по Краснодарскому краю в 2021 году заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов на семь миллионов рублей. В прошлом году бизнесмену в Краснодаре был вынесен приговор, согласно которому при исполнении контракта он похитил около трёх миллионов рублей. По данным следствия, Волынкин злоупотребил полномочиями, подписав акт приёмки об исполнении контракт.