Обвиняемый в злоупотреблениях глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю госпитализирован
Олега Волынкина доставили в одну из московских больниц.
Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на его арест. Ранее при избрании меры пресечения защиты Волынкина заявляла о наличии у него тяжёлого заболевания.
Согласно материалам дела, ГУ МЧС по Краснодарскому краю в 2021 году заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов на семь миллионов рублей. В прошлом году бизнесмену в Краснодаре был вынесен приговор, согласно которому при исполнении контракта он похитил около трёх миллионов рублей. По данным следствия, Волынкин злоупотребил полномочиями, подписав акт приёмки об исполнении контракт.
Мосгорсуд сегодня признал законным заключение под стражу Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС.