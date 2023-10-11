Мошенники обманули бывшую жену музыканта Науменко

Бывшая жена основателя и солиста группы «Зоопарк» Майка Науменко поверила мошенникам и взяла кредит на 77 тысячи рублей, передав им эти деньги, пишет «Московский комсомолец».

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По данным издания, Науменко позвонил неизвестный, представился сотрудником Центрального банка и заявил, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Он также напугал женщину, рассказав, что если она не помешает этому, то против нее будет возбуждено уголовное дело за пособничество террористическим группам, находящимся на территории Украины.

Позже с Науменко связался якобы сотрудник ФСБ. Следуя его указаниям, она оформила на себя кредит, а после этого перевела 77 тысяч рублей на счет, который ей дали мошенники.

Наталья Науменко была единственной женой Майка Науменко. В браке у супругов родился сын, они развелись за несколько дней до смерти музыканта.