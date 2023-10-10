Блогеры обманули россиян на ₽26 млн, продав фальшивые туры в Дубай

Блогеры из Татарстана Илюса и Раушан Миннегалеевы выманили у россиян 26 млн рублей, продав фальшивые туры в Дубай. Как сообщает РЕН ТВ, пострадала от их действий почти тысяча человек со всей России.

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Одна из пострадавших по имени Гузель узнала о блогерах от своих знакомых. Они рассказали о семейной паре, которая предлагает возможность отдохнуть в Дубае всего за 50 тысяч рублей. Недолго подумав, Гузель связалась с «организаторами», договорилась о бронировании поездки, перевела деньги и стала готовиться к отпуску. Однако в начале сентября блогеры заявили, что туры не состоятся. Вместо поездки девушке пришлось обращаться за помощью к адвокатам.

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Защитник пострадавших Руслан Нагиев рассказал, что основными жертвами мошенников стали молодые семьи и малоимущие. Среди них даже есть женщина, которая хотела свозить на отдых своего ребенка-инвалида. Отдохнуть в Дубае блогеры предлагали за 30-50 тысяч рублей на двоих, а в стоимость входили перелет, трансфер, проживание и питание.

На столь выгодное предложение повелась и Диана Шеморданова. Она отметила, что мошенники внушали доверие религиозностью. Девушка оказалась одной из немногих, кто требовал у блогеров договор. Те утверждали, что документов не будет, пока они не оформят лицензию на туристическую деятельность.

Необходимый для туристической деятельности документ своим подписчикам Миннегалеевы после показали, правда, только на арабском и английском языках. Сама турфирма, как выяснили журналисты, поделена между несколькими людьми. 40% находится в собственности у некоей Гульназ Хайруллиной, а блогеры владеют лишь по 15% компании. Шеморданова предполагает, что семейная пара была лишь чьей-то «пешкой». Миннегалеевы занимались рекламой аферы.