Внук экс-главы ЦБ предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей

Внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По версии следствия, Матюхин входил в преступное сообщество, которое с 2012 по 2021 год обманом получало от россиян деньги. Фигурант был гендиректором инвестиционной компании QBF, представлявшей собой финансовую пирамиду. Потерпевшими стали сотни вкладчиков, которые были убеждены, что инвестируют крупные суммы в серьезные финансовые портфели.

На самом же деле деньги оказывались в офшорах, откуда переводились на расчетные счета других компаний. За девять лет ОПС удалось похитить более двух миллиардов рублей, на которые члены сообщества покупали дорогостоящие машины, акции и недвижимость.

В отношении Матюхина, а также руководителя филиальной сети компании Владимира Пахомова, директора питерского офиса ООО QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой возбуждено уголовное дело по статье 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Организатором ОПС следователи считают Романа Шпакова, которому удалось выехать из страны. Он объявлен в международный розыск.