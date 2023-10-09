Мошенники обманули дочь правозащитника Кабанова

По имеющимся данным, девочка планировала приобрести криптовалюту, однако после перевода денег неизвестные перестали выходить на связь. Пострадавшая рассказала обо всем отцу, который обратился в полицию. По данному факту проводится проверка, пишет Telegram-канал 112 .

В стране действует еще один способ мошенничества: с помощью чат-ботов преступники стали массово создавать фото фейковых банковских карт. Они взламывают аккаунт человека и от его имени просят близких перевести деньги, прикладывая к сообщению фото карты с именем владельца. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, будут ли банки обязаны возместить ущерб в таком случае.