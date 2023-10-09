Telegram-канал Kub Mash сообщает, что в Краснодарском крае был задержан начальник отдела миграции Грозного Магомед Ибрагимов. По данным канала, в момент задержания он находился под воздействием наркотических веществ. Источники утверждают, что в ходе обыска автомобиля сотрудники полиции также обнаружили пять граммов мефедрона. В пресс-службе МВД России пока не подтвердили данную информацию.

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Авторы канала отмечают, что Ибрагимов был задержан в Успенском районе Краснодарской области, где он ехал вместе с сотрудником ДПС Арби Джабраиловым. По данным источников, автомобиль был остановлен патрульными, обратившими внимание на тонировку и горящие спецсигналы. В публикации утверждается, что водитель попытался скрыться от преследовавших его полицейских и протаранил другой автомобиль. По данным Kub Mash, впоследствии их удалось остановить сотрудникам Росгвардии, в отношении Джабраилова было составлено несколько административных протоколов.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше 60 килограммов наркотиков в одном из коттеджей подмосковного СНТ «Березка-6». Арендатором дома оказался 45-летний Василий Бурков, ранее привлекавшийся к ответственности. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство наркотиков в крупном размере».