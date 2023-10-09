Уборщица украла более 3 млн рублей у дочери Дмитрия Назарова

В Москве задержали 41-летнюю уборщицу из-за кражи 3,5 млн рублей у дочери актеров Дмитрия Назарова* и Ольги Васильевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 23-летняя Арина Назарова воспользовалась услугой уроженки Таджикистана Татьяны в минувшую субботу. Обращалась дочь актеров к ней по данному вопросу неоднократно на протяжении трех лет. Она попросила убрать ее собственную квартиру.

«Когда девушка вернулась вечером домой в квартиру на Таганке, то увидела раскиданные вещи, неубранный мусор и отодвинутую тумбочку в спальне. Из нее уборщица вытащила конверт с 3,5 млн рублей», - говорится в публикации.

После хищения средств уборщица перестала выходить на связь.

Подозреваемая была задержана через сутки на юго-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно Telegram-каналу, Татьяна признала вину.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщил, что вдову актера Алексея Янина Дарью пытались обокрасть мошенники. Согласно публикации, 30 сентября она обратилась в полицию Москвы с заявлением и рассказала, что 2 сентября ей поступали звонки от неизвестных людей с разных номеров. Они пытались похитить 25 тысяч рублей.