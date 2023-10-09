Пилотов Ми-8 Росгвардии решили судить за аварию с летальным исходом

По данным издания, авария произошла 10 сентября 2022 года в Ростовской области. Летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко должны были совершить полет без вооружения из аэродрома Ростов (Центральный) в Каменск-Шахтинский. Командир экипажа Бородов передал управление вертолетом Исаенко, который повел машину на небольшой высоте — от 5 до 12 метров над землей, чтобы облегчить себе управление судном в зоне меньшей турбулентности. На его пути была трасса М4 «Дон», которую вертолет пересек, пролетев под проводами линии электропередачи, протянутыми вдоль обочины. При этом винт сорвал провода, на которых повис керамический изолятор, однако Исаенко продолжил полет. В итоге висящая на проводах конструкция пробила лобовое стекло автомобиля Volkswagen, двигавшегося по трассе, водитель получил травму головы, которая оказалась для него летальной.