В Wildberries отреагировали на кражу сотрудником товара на 4 млн рублей

На менеджера интернет-магазина Wildberries в подмосковном Дмитрове, которая украла у компании товаров на сумму 4,4 млн рублей, заведено уголовное дело, по этому эпизоду идет следствие, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. При этом компания намерена компенсировать возможные убытки клиентам и продавцам товаров, уточнили в пресс-службе.

По ситуации заведено уголовное дело и идет следствие, мы не можем комментировать детали до выяснения обстоятельств. При этом Wildberries компенсирует возможные убытки клиентам и продавцам, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что сотрудница Wildberries в течение трех месяцев выписывала с левых аккаунтов дорогие товары, оформляла на них возвраты и оставляла себе, в результате чего маркетплейсу был нанесен материальный ущерб.

Она устроилась на должность менеджера в пункт выдачи заказов. Свою незаконную деятельность сотрудница начала вести сразу после получения должности. Мошенница, как правило, заказывала компьютерную и бытовую технику, а также ювелирные украшения.