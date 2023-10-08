В Госдуме призвали вызволить россиянку из плена ХАМАС

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал вызволить россиянку, которая, предположительно, находится в плену у «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом парламентарий написал в Telegram.

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Попов приложил к посту фотографию, на которой изображены 14 женщин, которые, скорее всего, находятся в плену у палестинских радикалов. Все девушки пропали без вести. Среди них числится двадцатилетняя москвичка Елизавета Прудникова.

«Девушка приехала в Израиль на фестиваль. Надо вытаскивать нашу гражданку», — написал Попов.

Ранее стало известно, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенный на границе с сектором Газа.