В Истре обнаружили фрагменты сбитого беспилотника

"Вновь обращаюсь к жителям и гостям муниципалитета не публиковать фото- и видеокадры работы систем ПВО, а также не обсуждать эту тему в социальных сетях. Кроме того, обращаю внимание на ограничение полета беспилотных летательных аппаратов", - добавила Витушева.