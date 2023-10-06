На борту самолета рейса «Москва-Ташкент» скончался пассажир
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы в Ташкент, из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в узбекистанском городе Ургенче. Несмотря на все принятые меры пассажир все равно скончался. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба авиакомпании.
—Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако, он скончался на борту судна до посадки, — говорится в сообщении.
Скончавшийся пассажир был гражданином России 1978 года рождения. В 16.48 по московскому времени самолет с 235 пассажирами на борту вылетел из Ургенча в Ташкент, передает Telegram-канал «Uzbekistan airports».
12 сентября воздушное судно Airbus A320, принадлежащее авиакомпании «Уральские авиалинии», совершило экстренную посадку на поле в Новосибирской области. Если следствие установит, что причиной аварийной посадки стали непрофессиональные действия командира самолета «Уральских авиалиний» Сергея Белова, его уволят и запретят заниматься профессиональной деятельностью. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал летчик 1-го класса, капитан А-320, отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов, комментируя экстренную посадку самолета в Новосибирской области.