В РФ утвердили обвинение по делу Парасюка о нападении на консульство во Львове

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на генконсульство РФ во Львове в марте 2016 года в отношении Владимира Парасюка. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

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В марте 2016 года во время акции поддержки депутата Верховной рады Надежды Савченко возле здания генконсульства во Львове митингующие украинцы сорвали флаг со здания дипмиссии России и подожгли его. Кроме того, они забросали территорию российской дипмиссии яйцами и бросили туда петарду.

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«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Парасюка. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации), ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации), ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений)», — сказано в публикации.

В ведомстве уточнили, что в ходе событий во Львове в марте 2016 года обвиняемый незаконно проник на территорию консульства, где сорвал флаг РФ с флагштока, вышел с ним за пределы учреждения и публично бросил на землю, после чего растоптал и сжег. В тот же день он призвал к ведению террористической деятельности в отношении граждан России.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 4 октября в Москве возбудили уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Речь идет о благотворительном фонде «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение».