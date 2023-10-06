Мастер спорта РФ по парашютному спорту Дмитрий Беляев насмерть разбился после неудачного прыжка на соревнованиях в Гудермесе. Об этом заявили организаторы мероприятия Goodsky в Telegram-канале.

Трагедия произошла во время Финала кубка России по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование». По предварительной информации, Беляев не рассчитал высоту и на высокой скорости столкнулся с водой.

Реанимационные мероприятия спортсмену начали проводить с первых минут после столкновения. На месте находились службы спасения, в том числе мобильный пункт медицины катастроф. Спасти Беляева не удалось.

«Мы выражаем соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата для всего парашютного сообщества», — добавили в Goodsky