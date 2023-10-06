Арестованного мэра Кизилюрта заподозрили в рэкете и организации убийств

Мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере, проверяют на причастность к ряду преступлений, в числе которых организаций убийств, рэкет и экстремизм, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По данным канала, эти преступления были совершены в 1992-2010 годах.

По сведениям канала, в начале 1990-х годов Магомедов руководил преступной группой, которая занималась Кизилюртовском районе рэкетом предпринимателей, госслужащих и руководителей социальных учреждений. При этом жертвы выбирались по национальному признаку, большинство из них были русские или кумыки.

Как стало известно каналу, мэр Кизилюрта также подозревается в причастности к похищению министра сельского хозяйства Дагестана, захвату здания Госсовета республики и похищению прокурора Махачкалы Салаутдинова в 90-х годах.

Кроме того, как сообщает канал, Магомедов может иметь отношение к убийству коммерсанта Сиружудинова и его маленького сына в 2006 году, а также гибели шести человек в результате перестрелки между жителями села Гергебиль и членами группировки Магомедова. Многие их этих преступлений до сих пор не раскрыты, поэтому следователи активно работают с мэром Кизилюрта,