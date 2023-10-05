В Крыму нашли мертвого украинского десантника

Как писала «Парламентская газета», накануне российская авиация предотвратила высадку десанта ВСУ в Крыму. При этом сотрудникам Пограничной службы ФСБ России удалось взять в плен одного из диверсантов по имени Александр Любас. В ходе его допроса было установлено, что их группа в составе 16 военнослужащих вышла из Одесской области и пыталась высадиться в Крыму на пяти гидроциклах и катере. При этом в качестве целей акции он назвал проведение фото- и видеосъемки участников ДРГ на фоне украинского флага.