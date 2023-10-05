В Крыму нашли мертвого украинского десантника

Аксенов: В Крыму нашли тело украинского диверсанта
В пяти километрах от места высадки украинского десанта в Крыму было найдено тело одного из участников операции, заявил 5 октября глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».
Как писала «Парламентская газета», накануне российская авиация предотвратила высадку десанта ВСУ в Крыму. При этом сотрудникам Пограничной службы ФСБ России удалось взять в плен одного из диверсантов по имени Александр Любас. В ходе его допроса было установлено, что их группа в составе 16 военнослужащих вышла из Одесской области и пыталась высадиться в Крыму на пяти гидроциклах и катере. При этом в качестве целей акции он назвал проведение фото- и видеосъемки участников ДРГ на фоне украинского флага.
Аксенов не уточнил, находилось ли обнаруженное тело ликвидированного украинского диверсанта в море или на суше. «Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе», — сказал глава Крыма.