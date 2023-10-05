Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Карабаха на четыре месяца
Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для экс-глав Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента Давида Ишханяна. Их арест продлится четыре месяца. Об этом сообщили в службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
«Суд в Азербайджане арестовал Саакяна и Гукасяна, а также Ишханяна на четыре месяца», — передает сообщение службы издание APA.
Там добавили, что суды разных районов Баку принимали это решение. Саакяну была присуждена мера пресечения заключения под стражу Сабаильским районным судом, а Гукасяну и Ишханяну — Азербайджанским судом.