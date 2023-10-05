Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Карабаха на четыре месяца

Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для экс-глав Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента Давида Ишханяна. Их арест продлится четыре месяца. Об этом сообщили в службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.