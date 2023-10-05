На Тенерифе эвакуировали 2,6 тыс. человек из-за лесного пожара

По меньшей мере 2,6 тыс. жителей острова Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) были вынуждены покинуть свои дома из-за вновь возникшего лесного пожара. Об этом сообщается в пресс-релизе региональных властей.

По их информации, пламя вновь появилось в нескольких очагах "крупного лесного пожара, который начался 15 августа на Тенерифе и был взят под контроль 28 августа, но остается активным и не был признан потушенным". В этой связи в качестве превентивной меры было принято решение эвакуировать около 2,6 тыс. человек.