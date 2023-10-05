В московской квартире взорвался самогонный аппарат

В квартире на западе Москвы произошел взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС, пишут «Известия».

Известно, что взрыв произошел в квартире на Сколковском шоссе. В результате происшествия пострадал один человек. О его состоянии подробностей не приводится.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено, что в одной из квартир на третьем этаже в результате вспышки паровоздушной смеси от самогонного аппарата произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 0,1 кв. м», — говорится в сообщении министерства.