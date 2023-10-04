В московской квартире взорвался самогонный аппарат

Один человек пострадал при взрыве самогонного аппарата, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошел в среду, 4 октября, в одном из домов на Сколковском шоссе.

В МЧС отметили, что произошла вспышка паровоздушной смеси от самогонного аппарата. В результате загорелись личные вещи и мебель.

Хозяин квартиры самостоятельно потушил пожар, заметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Сургута погиб при взрыве самогонного аппарата в квартире. После взрыва в помещении начался сильный пожар.