В Башкирии в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа

Вечером в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома по улице Ленина в городе Янауле в Башкирии, произошел взрыв газовоздушной смеси. На место ЧП выехали спасатели.

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Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, в результате происшествия пожара не произошло, но в квартире выбиты пластиковые окна, входная дверь, разрушена перегородка из ДСП. Также выбиты входные металлические двери двух соседних квартир.

К сожалению, пострадал мужчина, которого в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Янаульскую ЦРБ.

Причины происшествия устанавливаются. Для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал и.о. прокурора Янаульского района Фарит Ахмадуллин.