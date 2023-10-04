Задержаны подозреваемые в хищении миллиарда рублей у АСВ

Это бывший акционер и первый зампредседателя правления коммерческого банка, а также экс-управляющие филиалами в Москве и Санкт-Петербурге.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, с 2013 по 2020 год коммерсанты выводили деньги вкладчиков и клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам. Отмечается, что ущерб госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» оценивается более чем в 940 миллионов рублей.