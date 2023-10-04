Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что подала заявление о клевете на экс-помощника депутата Мосгордумы Николая Королева, который направил жалобу в СК и МВД после ее слов о ядерном взрыве в Сибири. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета», — сообщила она.

По ее словам, мужчина написал, что Симоньян «предложила нанести ядерный удар по территории РФ».

«Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла», — отметила она.

Главред RT добавила, что «остальным клеветникам приготовиться».