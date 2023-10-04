21 человек погиб: трагедия с автобусом в Венеции

Пассажирский автобус упал в Венеции с эстакады на железную дорогу, проходящую вдоль трассы, в результате чего погиб 21 человек. Что известно к этому часу о трагедии, в материале «Рамблера».

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Что случилось

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Автобус, следовавший из Венеции в один из местных кемпингов, пробил два дорожных заграждения и упал с высоты на железнодорожные пути, после чего возник пожар. Автобус работал на метане, пожарным понадобилось время, чтобы потушить огонь.

По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в автобусе ехали туристы. Всего в нем находились 39 человек, включая 40-летнего итальянского водителя, который числится среди погибших, пишет ТАСС.

В свою очередь в генеральном консульстве России в Милане заявили о том, что не располагают сведениями о возможном нахождении россиян на борту автобуса, который попал в ДТП под Венецией.

Состояние пострадавших

По официальным данным, в результате ДТП в Местре погиб 21 человек и пострадали 15, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, пишет итальянская газета La Repubblica.

Среди раненых 4-летняя девочка, получившая серьезные ожоги. Она была доставлена в Падую в реанимацию. Также тяжелые травмы получила 50-летняя женщина.

«И маленькая девочка, и раненый 50-летний мужчина являются гражданами Украины. Еще шесть человек доставлены в Местре. Один человек находится в больнице Мирано, один в Доло, девять раненых - в Тревизо», - отмечает издание.

Префект Венеции Микеле Ди Барии уточнил, что среди раненых уже идентифицировали украинцев, немца, француза, хорвата, испанцев и австрийцев, пишет Rai.

Версии ДТП

Ведется расследование происшедшего. Среди гипотез как болезнь водителя, так и столкновение с другим транспортным средством перед аварией. При этом коллеги характеризуют 40-летнего Альберто Риццотто, который вел автобус, как очень опытного специалиста.

Однако камеры, установленные на эстакаде, зафиксировали странный маневр автобуса перед падением. О том, что водитель совершал странные маневры, говорит и свидетель, который ехал на машине позади автобуса, пишет издание Corriere della Sera.