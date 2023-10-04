В российском регионе предотвратили теракт в здании администрации

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области, оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России 1988 года рождения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что целью его приезда в регион было совершение теракта по заданию проукраинской организации. По данным ФСБ, в 2022 году злоумышленник, уроженец Челябинской области, выехал за границу и вступил в состав террористического формирования, после чего получил указания приехать в Алтайский край и заложить самодельное взрывное устройство в здание администрации города Рубцовска.