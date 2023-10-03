Суд заочно арестовал экс-сотрудника СК Москвы по делу о взятке в 7,3 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина по обвинению во взятке в 7,3 млрд рублей от хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сказано в тексте постановления о заключении Губина под стражу.