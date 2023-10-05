Марина Овсянникова обжаловала приговор по делу о фейках о ВС РФ

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова подала жалобу на решение заочно приговорить ее к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который вынес обвинительный приговор.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Овсянниковой на ее заочный приговор по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ", - сказали в суде.
Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания по ней пока не назначена.
Днем ранее суд заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.
Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в октябре 2022 года. Ее местонахождение неизвестно, она объявлена в международный розыск. В ее отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.