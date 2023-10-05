Марина Овсянникова обжаловала приговор по делу о фейках о ВС РФ

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова подала жалобу на решение заочно приговорить ее к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который вынес обвинительный приговор.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Овсянниковой на ее заочный приговор по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ", - сказали в суде.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания по ней пока не назначена.

Днем ранее суд заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.