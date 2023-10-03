Свердловский маньяк убил девушку, назвавшую его импотентом

Рецидивист из Каменска-Уральского (Свердловская область), осужденный на 17 лет за убийство пяти девушек, расправился с одной из жертв из-за обвинений в его несостоятельности как мужчины. Об этом URA.RU рассказал глава областного главка полиции Валерий Горелых.

«Помощь полицейским оказал биоматериал, обнаруженный на бюстгальтере одной из жертв. Одна из убитых женщин имела неосторожность в момент нападения сказать о его несостоятельности как мужчины, что послужило причиной мгновенной расправы, — поделился Горелых.

44-летнего слесаря Михаила Незнамова приговорили к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера). По словам Горелых, задержали маньяка 4 февраля в Каменске-Уральском сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБРа. Сотрудничать со следствием Незнамов сперва отказывался. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж. «Непосредственная заслуга в изобличении подозреваемого принадлежит сыщикам УУР главка Игорю Сологубу, Андрею Похмельнову, Максиму Захарову и их коллеге из полиции Каменск-Уральского Артему Полухину», — отметил Горелых.

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