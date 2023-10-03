Экс-владельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина выпустили по УДО

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону одобрил заявление об условно досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Прикамья и экс-председателя наблюдательного совета «Экопромбанка» Владимира Нелюбина . По данным СМИ, он уже находится в Перми .

Напомним, в мае 2019 года Владимира Нелюбина приговорили к шести годам и трем месяцам за мошенничество. По версии следствия, в статусе зампреда правления пермского «Экопромбанка» он похитил из организации более 215 млн рублей. Как писал «ФедералПресс», «Экопромбанк» был объявлен банкротом в 2014 году. Его обязательства перед кредиторами оценивались в 6,3 млрд рублей.