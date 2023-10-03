Экс-глава администрации президента Украины госпитализирован в Москве

СМИ: Экс-глава администрации президента Украины Клюев госпитализирован в Москве
В одну из частных клиник Москвы госпитализировали бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
В клинике у 59-летнего Клюева началась полиорганная недостаточность. Мужчину подключили к аппарату ЭКМО, передает издание.
В середине августа наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) срочно госпитализировали с сердечным приступом. Адвокат Никита Чекман, который защищает монастырь, сообщил, что митрополита прооперировали. Состояние здоровья наместника остается неизвестным.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля лишил гражданства нескольких топ-чиновников, которые работали при бывшем главе страны Викторе Януковиче. Уточняется, что гражданства лишили бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главу администрации президента Андрея Клюева, экс-главу СБУ Александра Якименко, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Также среди лишенных гражданства Украины оказались депутаты местных советов от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Баранской, Никита Шенцев, Богдан Клюев, Виталий Слаб и Александр Горбылев.