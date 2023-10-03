Экс-глава администрации президента Украины госпитализирован в Москве

В одну из частных клиник Москвы госпитализировали бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

В клинике у 59-летнего Клюева началась полиорганная недостаточность. Мужчину подключили к аппарату ЭКМО, передает издание.

В середине августа наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) срочно госпитализировали с сердечным приступом. Адвокат Никита Чекман, который защищает монастырь, сообщил, что митрополита прооперировали. Состояние здоровья наместника остается неизвестным.