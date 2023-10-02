Жители Оксфорда сообщили о сильном взрыве
Жители Оксфорда (Великобритания) рассказали в соцсетях о сильном «взрыве». По их словам, после него в небе был замечен огромный огненный шар. Об этом пишет Sky News.
«Я предполагаю, что это пожар, вызванный прошедшей грозой», — отметил местный житель.
Горожане предположили также, что молния ударила в неизвестный пока объект инфраструктуры и вызвала сильный пожар.
Ана Кэви, которая живет в Сомертоне, примерно в 15 милях к северу от Оксфорда, пояснила, что ранее никогда не слышала такого сильного грома.
Жители пожаловались также, что некоторое время в регионе отсутствовало электроснабжение.
Власти региона пока воздержались от официальных заявлений. Вместе с тем, по данным портала, в пострадавший район были направлены специалисты экстренных служб и машины скорой помощи.
Ранее метеорологическое бюро выпустило желтое предупреждение о грозах и сильном дожде над Оксфордширом.