Неизвестный принес боеприпас на КПП российского военного городка

В Екатеринбурге неизвестный принес боеприпас на контрольно-пропускной пункт (КПП) 13-го военного городка. Об этом сообщает Telegram -канал Mash.

По данным канала, мужчина объяснил, что нашел боеприпас для гранатомета неподалеку. Он решил прийти с ним к КПП на Симферопольской, так как до полицейского отдела было далеко. Фигуранта задержали, а припас изъяли сотрудники ФСБ.