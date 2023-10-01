В Уфе студенты отравились в колледже

Шесть студентов в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу. В учебном учреждении приостановили работу пищеблока. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Он рассказал, что студенты торгово-экономического колледжа массово обратились за медицинской помощью. Сейчас в инфекционной больнице находится шесть студентов. В стационар они начали поступать еще в пятницу.

«Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил министр.

В Роспотребнадзоре заявили, что деятельность пищеблока в колледже приостановили до решения суда.

Начато эпидемиологическое расследование. Будут проведены лабораторные исследования и проверка персонала пищеблока.