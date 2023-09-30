Дочь "Миссис Россия" отправили под домашний арест

Суд Петербурга отправил под домашний арест Елизавету Марков - дочь бывшей «миссис России» Светланы Сергеевой. Марков стала фигурантом дела о краже сварочного станка из магазина, сообщает 78.ru.

Елизавета Марков будет находиться под домашним арестом ближайшие два месяца.

Сейчас девушка в статусе подозреваемой, обвинение ей не предъявлено. На процессе Марков и её адвокат возражали против ареста, и ходатайствовали о другой мере пресечения – запрете определённых действий.

Инцидент произошёл 26 сентября в магазине «Леруа Мерлен» на Парашютной улице.

Следствие считает, что Марков и бывший с нею парень похитили сварочный станок. Они увезли его на премиальном автомобиле матери Марков. Ею является модель, «миссис Россия – Вселенная» 2020 года Светлана Сергеева.

Предполагаемый соучастник Марков отправлен под стражу на 2 месяца.